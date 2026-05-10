Il Napoli sembra aver concluso un ciclo vincente, dopo aver conquistato due scudetti in tre stagioni. La squadra ha attraversato periodi diversi, con formazioni e rose diverse, ma comunque ha ottenuto risultati importanti. Ora si apre una fase di transizione, mentre si attendono eventuali sviluppi futuri sulla continuità del progetto e sulle scelte tecniche. La fine di un ciclo porta inevitabilmente a riflessioni sul passato e sugli obiettivi da raggiungere.

Il ciclo del Napoli è finito. E che ciclo. Due scudetti in tre anni. Seppure con squadre profondamente diverse. Spalletti aveva Osimhen, Kim e Kvaratskhelia desideroso di mettersi in evidenza. Conte è invece riuscito a trasformare McTominay in un grande giocatore, in un calciatore decisivo. Ma la sostanza è che il Napoli vinceva spesso. E quest’anno potrebbe arrivare secondo. Ma dall’anno prossimo un po’ di cose devono cambiare, a cominciare dal tetto ingaggi. Si spera che lascerà anche De Bruyne. La Gazzetta ricorda la lista di sbarco: da Meret a Juan Jesus fino ad Anguissa. Con l’incertezza di Lobotka che ha 32 anni e una clausola rescissoria di 25 milioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli a fine ciclo? L’ultima volta poi ha vinto due scudetti

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