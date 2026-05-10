Napoli a fine ciclo? L’ultima volta poi ha vinto due scudetti
Il Napoli sembra aver concluso un ciclo vincente, dopo aver conquistato due scudetti in tre stagioni. La squadra ha attraversato periodi diversi, con formazioni e rose diverse, ma comunque ha ottenuto risultati importanti. Ora si apre una fase di transizione, mentre si attendono eventuali sviluppi futuri sulla continuità del progetto e sulle scelte tecniche. La fine di un ciclo porta inevitabilmente a riflessioni sul passato e sugli obiettivi da raggiungere.
Il ciclo del Napoli è finito. E che ciclo. Due scudetti in tre anni. Seppure con squadre profondamente diverse. Spalletti aveva Osimhen, Kim e Kvaratskhelia desideroso di mettersi in evidenza. Conte è invece riuscito a trasformare McTominay in un grande giocatore, in un calciatore decisivo. Ma la sostanza è che il Napoli vinceva spesso. E quest’anno potrebbe arrivare secondo. Ma dall’anno prossimo un po’ di cose devono cambiare, a cominciare dal tetto ingaggi. Si spera che lascerà anche De Bruyne. La Gazzetta ricorda la lista di sbarco: da Meret a Juan Jesus fino ad Anguissa. Con l’incertezza di Lobotka che ha 32 anni e una clausola rescissoria di 25 milioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
E per il 5 scudetto la prossima volta #napoli #inter #scudetto #campionato #napule
Notizie correlate
Leggi anche: L’Inter blinda il giovane portiere: a 16 anni ha già vinto due Scudetti
La Gazzetta lancia l’allarme per Bologna-Inter all’ultima giornata: lì l’Inter ha già perso due scudettiConte imita Mourinho e i suoi giochi mentali per mettere pressione a Chivu e all'Inter e la Gazzetta ha un po' di timore Mg Bologna 20/04/2025 -...