Marotta inviperito con Palestra | Se volete vi faccio nomi e cognomi È venuto meno agli impegni

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Beppe Marotta ha criticato duramente la gestione del trasferimento di Palestra all'Inter, affermando che qualcuno ha violato gli impegni presi. Marotta ha dichiarato che, se necessario, svelerà nomi e cognomi di chi ha tradito l’accordo. La sua presa di posizione è arrivata dopo il fallimento dell’affare, attribuendo la responsabilità a persone vicine al giocatore e al suo agente.

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Beppe Marotta spiega una volta per tutte il mancato di trasferimento di Palestra all'Inter, bordata anche al suo agente: "Vi faccio nomi e cognomi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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