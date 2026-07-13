Marotta inviperito con Palestra | Se volete vi faccio nomi e cognomi È venuto meno agli impegni
Beppe Marotta ha criticato duramente la gestione del trasferimento di Palestra all'Inter, affermando che qualcuno ha violato gli impegni presi. Marotta ha dichiarato che, se necessario, svelerà nomi e cognomi di chi ha tradito l’accordo. La sua presa di posizione è arrivata dopo il fallimento dell’affare, attribuendo la responsabilità a persone vicine al giocatore e al suo agente.
Beppe Marotta spiega una volta per tutte il mancato di trasferimento di Palestra all'Inter, bordata anche al suo agente: "Vi faccio nomi e cognomi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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