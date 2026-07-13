Non è certo il 'primo giorno' che i tifosi dell'Inter si attendevano. Questo è chiaro. I nerazzurri ripartono con lo scudetto sul petto, ma da quel 3 maggio che ha sancito la conquista del 21esimo tricolore (senza dimenticare la Coppa Italia del 14 maggio) tante speranze sono state disattese e tante illusioni sono evaporate nel caldo torrido di un mercato che, paradossalmente, ha sinora portato solo freddure. Le promesse di una squadra che, al netto delle uscite dovute a questioni anagrafiche, sarebbe stata puntellata e rinforzata con "giovani di prospettiva e possibilmente italiani" e "calciatori esperti" (concentti... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marotta: "Da Oaktree 100 milioni per nuove strutture. Sul campo oggi il nostro nemico è la sindrome della vittoria"

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INTER, ECCO LE 2 POSSIBILI STRATEGIE NICO PAZ DECIDE IL MERCATO 100 MILIONI PER 4 COLPI TOP

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Marotta: "Oggi il nostro nemico è la sindrome della vittoria: non dobbiamo sentirci appagati"Oggi il tecnico ha detto che il problema principale è la sindrome della vittoria, sottolineando che la squadra non deve sentirsi troppo soddisfatta.

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Temi più discussi: Zazzaroni: Inter, tagliola Oaktree per Marotta. Dalla Cina non arrivano belle notizie; TS - Milan, già 100 milioni spesi sul mercato. Marotta ancora al palo; Inter, ecco il tesoretto per il mercato! Possono arrivare 100 milioni da questi 6 esuberi; Zazzaroni: Marotta, tagliola Oaktree: guardate Jones. Brutte notizie dalla Cina. Chivu….

Marotta: Voglio dire che Oaktree è arrivata in momento di grande difficoltà, oggi siamo molto solidi grazie a loro e siamo anche usciti dal settlement agreement. Non solo Oaktree ha fatto investimenti nella gestione ordinaria ma hanno accolto anche la nostra r x.com

Marotta: Da Oaktree 100 milioni per nuove strutture. Sul campo oggi il nostro nemico è la sindrome della vittoriaNon è certo il 'primo giorno' che i tifosi dell'Inter si attendevano. Questo è chiaro. I nerazzurri ripartono con lo scudetto sul petto, ma da quel 3 maggio che ha sancito la conquista del 21esimo tri ... msn.com

Zazzaroni: Oaktree pone limiti a MarottaIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport nel podcast Football Club ha analizzato il mercato ed i limiti imposti all’Inter: Marotta ha sicuramente grandi competenze, conoscenze e capacità ... mondonapoli.it