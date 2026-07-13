L’ex parlamentare e giornalista ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari durante un interrogatorio davanti al gip, dopo che la Guardia di finanza aveva eseguito un provvedimento nei suoi confronti. Durante l’udienza, ha affermato che tra gli scommettitori coinvolti ci sarebbero state anche persone di rilievo.

Mario Adinolfi avrebbe respinto le accuse e avrebbe chiesto la revoca degli arresti domiciliari. L’ex parlamentare, giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia dopo il provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza. Nel corso dell’udienza, Adinolfi avrebbe ribadito la propria versione dei fatti, sostenendo di non aver truffato nessuno. “Tra gli scommettitori anche persone importanti”, queste sarebbero state le sue parole. Mario Adinolfi, cosa ha detto all'interrogatorio Gli esempi citati da Mario Adinolfi Le accuse della Procura La richiesta di scarcerazione Mario... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi si difende dalle accuse davanti al gip, "tra gli scommettitori c'erano pure persone importanti"

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Mario Adinolfi si difende: «Dopo 14 ore di perquisizione sono andati via con due fogli»

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Sono un giocatore, non un truffatore di vecchiette né un lestofante''. Si è difeso così Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Giulia Arcieri che ha disposto per lui gli arresti domiciliari dopo l'indagine dell x.com

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