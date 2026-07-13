Un giornalista è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Durante l’interrogatorio di garanzia, ha negato di aver commesso truffa ed evasione fiscale, affermando che le attività contestate sono lecite. Il soggetto ha anche respinto le accuse di aver truffato qualcuno. Il procedimento si è svolto davanti a un giudice per le indagini preliminari. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle accuse o sui possibili sviluppi del caso.

Ai domiciliari, ha negato truffa ed evasione fiscale nell’interrogatorio di garanzia Mario Adinolfi ha respinto davanti al gip di Roma le accuse che lo hanno portato agli arresti domiciliari, sostenendo di non avere truffato nessuno e definendo lecita l’attività contestata dagli inquirenti: ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mario Adinolfi arrestato, il giornalista al gip di Roma respinge tutte le accuse: "Non ho truffato nessuno"

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Mario Adinolfi E' STATO ARRESTATO con l'accusa di truffa ed evasione fiscale!

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