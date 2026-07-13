Mario Adinolfi si è presentato davanti al giudice per difendersi dalle accuse, affermando di non essere un lestofante e sostenendo che si limita a giocare a poker. La difesa ha inoltre dichiarato che gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico sono una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse.

Gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo la difesa, rappresentano una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse a Mario Adinolfi. È questa la linea sostenuta dagli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo al termine dell’ interrogatorio di garanzia che si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari e al pubblico ministero del tribunale di Roma. L’ex parlamentare, giornalista e fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, arrestato la scorsa settimana nell’ambito di un’inchiesta per presunta truffa ed evasione fiscale, ha respinto ogni accusa, fornendo la propria versione dei fatti.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mario Adinolfi, il giornalista si difende davanti al Gip: “Non sono un lestofante, gioco solo a poker”

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