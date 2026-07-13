Mario Adinolfi nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco | Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante

Mario Adinolfi, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari di Roma. Durante l’interrogatorio, ha negato le accuse e ha affermato di non essere un truffatore né un lestofante. Non sono state fornite dichiarazioni aggiuntive o dettagli sui motivi delle accuse.

Respinge le accuse e va all’attacco. Mario Adinolfi, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone, è stato ascoltato dal gip di Roma. Nel corso dell’interrogatorio, l’ex parlamentare ha confermato di essere «un giocatore», ma di «non essere un truffatore di vecchiette né un lestofante ». I magistrati gli contestano i reati di «truffa aggravata e continuata», «esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio», «abusivismo finanziario» e «omessa dichiarazione dei redditi». Al centro dell’inchiesta vi è un sistema di raccolta di denaro tra privati, promosso attraverso i social network, nel quale ai partecipanti venivano prospettati rendimenti derivanti da scommesse sportive. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adinolfi perde le staffe in Procura e le novità sul caso Ranucci: la rassegna stampa del 13 luglio

Notizie e thread social correlati

Adinolfi perde le staffe durante l'interrogatorio di garanzia e va all'attacco: «Non sono un lestofante, uno che frega le vecchiette»Durante l’interrogatorio di garanzia, l’ex parlamentare e pokerista ha reagito con veemenza, affermando di non essere un truffatore e di non aver...

Mario Adinolfi, il giornalista si difende davanti al Gip: “Non sono un lestofante, gioco solo a poker”Mario Adinolfi si è presentato davanti al giudice per difendersi dalle accuse, affermando di non essere un lestofante e sostenendo che si limita a...

Temi più discussi: Adinolfi: 'Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale'; Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro; Evasione fiscale e truffa con la scommessa collettiva: arrestato Mario Adinolfi. Il gip: Le vittime si affidavano a lui per notorietà e principi morali; Spese pazze e reddito da povero, Adinolfi si difende: Solo fango.

Mario Adinolfi Basta con questo fango osceno usato per uccidermi che ogni giorno sotto dettatura mi viene scaricato addosso dai giornali; il processo mediatico è disumano e deve finire. Ogni giorno sui giornali devo leggere falsità abnormi, uno stillicidio d x.com

Mario Adinolfi, il giornalista si difende davanti al Gip: Non sono un lestofante, gioco solo a pokerGli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo la difesa, rappresentano una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse a Mario ... lapresse.it

Mario Adinolfi al gip: Non sono un truffatore, chi ha vinto con la Scommessa collettiva non ha denunciatoL'ex parlamentare respinge le accuse di truffa ed evasione fiscale nell'interrogatorio di garanzia e chiede la revoca degli arresti domiciliari ... fanpage.it