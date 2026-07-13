Mario Adinolfi nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco | Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante
Mario Adinolfi, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari di Roma. Durante l’interrogatorio, ha negato le accuse e ha affermato di non essere un truffatore né un lestofante. Non sono state fornite dichiarazioni aggiuntive o dettagli sui motivi delle accuse.
Respinge le accuse e va all’attacco. Mario Adinolfi, agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone, è stato ascoltato dal gip di Roma. Nel corso dell’interrogatorio, l’ex parlamentare ha confermato di essere «un giocatore», ma di «non essere un truffatore di vecchiette né un lestofante ». I magistrati gli contestano i reati di «truffa aggravata e continuata», «esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio», «abusivismo finanziario» e «omessa dichiarazione dei redditi». Al centro dell’inchiesta vi è un sistema di raccolta di denaro tra privati, promosso attraverso i social network, nel quale ai partecipanti venivano prospettati rendimenti derivanti da scommesse sportive. 🔗 Leggi su Open.online
Adinolfi perde le staffe in Procura e le novità sul caso Ranucci: la rassegna stampa del 13 luglio
Notizie e thread social correlati
Adinolfi perde le staffe durante l'interrogatorio di garanzia e va all'attacco: «Non sono un lestofante, uno che frega le vecchiette»Durante l’interrogatorio di garanzia, l’ex parlamentare e pokerista ha reagito con veemenza, affermando di non essere un truffatore e di non aver...
Mario Adinolfi, il giornalista si difende davanti al Gip: “Non sono un lestofante, gioco solo a poker”Mario Adinolfi si è presentato davanti al giudice per difendersi dalle accuse, affermando di non essere un lestofante e sostenendo che si limita a...
Temi più discussi: Adinolfi: 'Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale'; Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro; Evasione fiscale e truffa con la scommessa collettiva: arrestato Mario Adinolfi. Il gip: Le vittime si affidavano a lui per notorietà e principi morali; Spese pazze e reddito da povero, Adinolfi si difende: Solo fango.
Mario Adinolfi respinge le accuse davanti al gip: ??Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante facebook
Mario Adinolfi Basta con questo fango osceno usato per uccidermi che ogni giorno sotto dettatura mi viene scaricato addosso dai giornali; il processo mediatico è disumano e deve finire. Ogni giorno sui giornali devo leggere falsità abnormi, uno stillicidio d x.com
Mario Adinolfi, il giornalista si difende davanti al Gip: Non sono un lestofante, gioco solo a pokerGli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, secondo la difesa, rappresentano una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni mosse a Mario ... lapresse.it
Mario Adinolfi al gip: Non sono un truffatore, chi ha vinto con la Scommessa collettiva non ha denunciatoL'ex parlamentare respinge le accuse di truffa ed evasione fiscale nell'interrogatorio di garanzia e chiede la revoca degli arresti domiciliari ... fanpage.it