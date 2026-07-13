Durante l’interrogatorio di garanzia, l’ex parlamentare e pokerista ha reagito con veemenza, affermando di non essere un truffatore e di non aver ingannato nessuno, sottolineando che il gioco d’azzardo è aleatorio. Non ha mostrato tentennamenti o scuse, mantenendo un atteggiamento deciso. È agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone promettendo guadagni con le scommesse.

Mai un tentennamento, mai un passo indietro, mai neanche una scusa. Anzi. Mario Adinolfi, pokerista, giornalista ed ex parlamentare, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone promettendo guadagno con le scommesse, è andato all’attacco nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip: «Il gioco è aleatorio. Si vince e si perde. Con me almeno 90 persone hanno guadagnato. Notai, professori, giornalisti. C'è chi ha ricevuto indietro il doppio. Ci sono pure persone che mi devono dei soldi. Io non frego le vecchiette» ha detto, rispondendo alle domande del gip e del pm Arcuri. In certi momenti ha anche... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Adinolfi perde le staffe durante l'interrogatorio di garanzia e va all'attacco: «Non sono un lestofante, uno che frega le vecchiette»

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