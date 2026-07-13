Il fondatore del Popolo della Famiglia ha risposto alle accuse durante un interrogatorio, affermando di non essere un truffatore di anziane. Ha dichiarato di essere innocente e ha spiegato che non ha mai partecipato a scommesse collettive. Le autorità hanno ascoltato la sua versione dei fatti, ma non sono state ancora prese decisioni definitive. La discussione si è concentrata sulle accuse di frode e sulle modalità delle operazioni contestate.

Il fondatore del Popolo della Famiglia si difende e si dichiara innocente: “Nessuna scommessa collettiva”. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

© Roma.repubblica.it - Mario Adinolfi, interrogato dal giudice contrattacca: “Non sono un truffatore di vecchiette”

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