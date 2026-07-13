Mario Adinolfi interrogato dal giudice contrattacca | Non sono un truffatore di vecchiette
Il fondatore del Popolo della Famiglia ha risposto alle accuse durante un interrogatorio, affermando di non essere un truffatore di anziane. Ha dichiarato di essere innocente e ha spiegato che non ha mai partecipato a scommesse collettive. Le autorità hanno ascoltato la sua versione dei fatti, ma non sono state ancora prese decisioni definitive. La discussione si è concentrata sulle accuse di frode e sulle modalità delle operazioni contestate.
Il fondatore del Popolo della Famiglia si difende e si dichiara innocente: “Nessuna scommessa collettiva”. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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