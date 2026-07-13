Durante l’interrogatorio di garanzia, un uomo arrestato con l’accusa di truffa ha negato di aver ingannato persone promettendo guadagni con le scommesse. Ha affermato che il gioco è aleatorio e ha negato di aver truffato le vittime. In precedenza, si era mostrato deciso e aveva reagito con fermezza, dichiarando di non essere uno che raggira le persone anziane. Nessuna ammissione di responsabilità è stata fatta durante l’interrogatorio.

Mai un tentennamento, mai un passo indietro, mai neanche una scusa. Anzi. Mario Adinolfi, pokerista, giornalista ed ex parlamentare, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato decine di persone promettendo guadagno con le scommesse, è andato all’attacco nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip: «Il gioco è aleatorio. Si vince e si perde. Con me almeno 90 persone hanno guadagnato. Notai, professori, giornalisti. C'è chi ha ricevuto indietro il doppio. Ci sono pure persone che mi devono dei soldi. Io non frego le vecchiette» ha detto, rispondendo alle domande del gip e del pm Arcuri. In certi momenti ha anche... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Adinolfi perde le staffe durante l'interrogatorio di garanzia e va all'attacco: «Non sono uno che frega le vecchiette»

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