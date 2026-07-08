Un giornalista e conduttore radiofonico di 55 anni è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'inchiesta della Procura di Roma. Le accuse riguardano truffa ed evasione fiscale. La persona è nota anche per aver partecipato a manifestazioni pubbliche e per la passione per il poker e il gioco d’azzardo, oltre a svolgere ruoli di deputato e autore televisivo. La sua attività professionale include anche il coinvolgimento in eventi pubblici e campagne di sensibilizzazione.

Giornalista, autore televisivo, conduttore radiofonico, deputato e noto per la sua passione per il poker e gioco d’azzardo. E' il lungo curriculum di Mario Adinolfi, 55 anni, finito oggi agli arresti domiciliari per le accuse di truffa e evasione fiscale su richiesta della Procura di Roma. Noto per le sue radicali posizioni cattoliche in difesa della famiglia tradizionale, ha espresso in passato giudizi omofobici. All’ultimo gay pride di Roma si è presentato in piazza scatenando la reazione dei manifestanti. Mario Adinolfi, dalla politica al Popolo della Famiglia Nato nell’area politica della Democrazia Cristiana, è stato tra i più giovani dirigenti del Partito Popolare Italiano prima di approdare al Partito Democratico e successivamente fondare il Popolo della Famiglia. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Chi è Mario Adinolfi: dal Family Day al poker, i mille volti del giornalista ai domiciliari per truffa

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