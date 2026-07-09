Mario Adinolfi agli arresti domiciliari il giornalista si difende | Sono innocente vivo da monaco fango su di me

Notizia in breve

Un giornalista è stato messo agli arresti domiciliari. L’individuo si è dichiarato innocente, affermando di vivere in modo riservato e di essere vittima di diffamazione. Ha anche parlato di tentativi di danneggiarlo attraverso la diffusione di dettagli riservati delle indagini, che dovrebbero rimanere segreti fino alla conclusione delle verifiche preliminari. L’indagato ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le accuse e ha criticato la divulgazione di informazioni riservate ai media.