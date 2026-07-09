Mario Adinolfi agli arresti domiciliari il giornalista si difende | Sono innocente vivo da monaco fango su di me
Un giornalista è stato messo agli arresti domiciliari. L’individuo si è dichiarato innocente, affermando di vivere in modo riservato e di essere vittima di diffamazione. Ha anche parlato di tentativi di danneggiarlo attraverso la diffusione di dettagli riservati delle indagini, che dovrebbero rimanere segreti fino alla conclusione delle verifiche preliminari. L’indagato ha dichiarato di essere pronto ad affrontare le accuse e ha criticato la divulgazione di informazioni riservate ai media.
Adinolfi si dice pronto ad affrontare “la gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango” e “la violazione istantanea del segreto istruttorio con la diffusione ai media di ogni dettaglio delle carte che dovrebbero essere secretate fino alla fine delle indagini preliminari”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mario Adinolfi agli arresti domiciliari, le accuse sono pesantissime
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