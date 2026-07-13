Mario Adinolfi al gip | Non sono un truffatore chi ha vinto con la Scommessa collettiva non ha denunciato
L'ex parlamentare ha dichiarato al gip di non essere un truffatore e ha affermato che chi ha vinto con la Scommessa collettiva non ha presentato denuncia. Durante l'interrogatorio di garanzia, ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale. Ha inoltre richiesto la revoca degli arresti domiciliari. I legali della difesa hanno definito la misura come eccessiva per un reato di natura finanziaria.
L'ex parlamentare respinge le accuse di truffa ed evasione fiscale nell'interrogatorio di garanzia e chiede la revoca degli arresti domiciliari. I legali della difesa: "Misura eccessiva per un reato finanziario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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