Mario Adinolfi al gip | Non sono un truffatore chi ha vinto con la Scommessa collettiva non ha denunciato

Notizia in breve

L'ex parlamentare ha dichiarato al gip di non essere un truffatore e ha affermato che chi ha vinto con la Scommessa collettiva non ha presentato denuncia. Durante l'interrogatorio di garanzia, ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale. Ha inoltre richiesto la revoca degli arresti domiciliari. I legali della difesa hanno definito la misura come eccessiva per un reato di natura finanziaria.