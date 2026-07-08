Mario Adinolfi arrestato a Roma Le accuse | truffa milionaria ed evasione fiscale

Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma e si trova ai domiciliari. Le accuse a suo carico sono di truffa milionaria ed evasione fiscale.

Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è ai domiciliari per l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, la guardia di finanza ha arrestato Adinolfi per un’indagine che ha al centro la cosiddetta “ scommessa collettiva “: secondo la Procura di Roma, attraverso quel circuito sono stati raccolti milioni di euro da privati con la promessa di rendimenti legati alle scommesse sportive che, per diversi partecipanti, non si è tradotta nella restituzione delle somme investite. Secondo gli inquirenti, ricostruisce il quotidiano, “il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai cinque milioni di euro; altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell’evasione fiscale contestata dagli investigatori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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