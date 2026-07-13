Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale e attualmente agli arresti domiciliari, si è presentato davanti al giudice. Durante l'udienza, ha dichiarato di non essere un truffatore o un lestofante e ha negato le accuse, affermando che la sua vita è morigerata e distante da comportamenti illeciti.

È accusato di truffa ed evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari, ma davanti al gip Mario Adinolfi – politico, giornalista e giocatore di poker nonché paladino della famiglia tradizionale – si è dichiarato innocente. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha sostanzialmente confermato di “essere un giocatore”, ma di “non essere un truffatore di vecchiette né un lestofante”. Nei confronti di Adinolfi la procura di Roma contesta i reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi in relazione alla “scommessa collettiva”, un circuito di raccolta fondi da privati, promosso via social, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Adinolfi al gip: “Non sono un truffatore di vecchiette o un lestofante. La mia vita morigerata, altro che Courmayeur”

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