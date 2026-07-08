Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettiva
Arrestato a Roma Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua "scommessa collettiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva
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Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la "scommessa collettiva" buco da quasi 5 milioni di euro»La Guardia di Finanza ha arrestato un giornalista al termine di una perquisizione nella sua abitazione.
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Leggi la notizia : Mario Adinolfi coinvolto in una truffa milionaria a Roma - Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato per una truffa milionaria legata a un sistema di scommessa… lacronacadiroma.it/2026/07/truffa… #MarioAdinolfi #Truff x.com
Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è ai domiciliari per l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, la guardia di finanza ha arrestato Adinolfi per un’indagine che ha al centro la cosiddetta sco facebook
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