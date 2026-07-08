Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettiva

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arrestato a Roma Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua "scommessa collettiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

Video Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Adinolfi arrestato a Roma: «Truffa ed evasione fiscale, con la "Scommessa collettiva" danni per 5 milioni di euro»

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la "scommessa collettiva" buco da quasi 5 milioni di euro»La Guardia di Finanza ha arrestato un giornalista al termine di una perquisizione nella sua abitazione.

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Il poker, la religione e l’Isola dei Famosi: la vita al limite di Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari.

mario adinolfi mario adinolfi arrestato perMario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettivaArrestato a Roma Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua scommessa collettiva ... fanpage.it

mario adinolfi mario adinolfi arrestato perMario Adinolfi arrestato per truffa, cos'è Scommessa collettiva: come funzionava il gruppo, le denunce e il danno da 5 milioniScommessa collettiva è un gruppo di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web