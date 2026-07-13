A Marina di Ravenna si svolge la tredicesima Festa della Cozza Selvaggia, dedicata a una cozza che cresce libera al largo, su piattaforme offshore di Eni. La manifestazione coinvolge cittadini e turisti, evidenziando pratiche di pesca sostenibile e biodiversità. La festa mette in mostra le tradizioni locali e il rapporto tra mare e economia circolare, senza interventi di allevamento. La giornata celebra il ruolo di questa cozza naturale nel rispetto dell’ambiente marino.

Una cozza che non viene allevata ma cresce libera, al largo, seguendo i ritmi della natura sulle piattaforme offshore di Eni. È la protagonista della tredicesima Festa della Cozza Selvaggia, che ha accompagnato cittadini e turisti alla scoperta di una realtà dove biodiversità, pesca sostenibile ed economia circolare si incontrano. Tra i momenti più significativi, la dimostrazione del lavoro dei cozzari e la liberazione in mare di tre tartarughe marine dopo il percorso di riabilitazione. Inoltre attività divulgative e ricreative a bordo delle motonavi e un menù speciale dedicato alla Cozza Selvaggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni

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