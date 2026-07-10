la cozza selvaggia in festa al via la manifestazione a marina tra gastronomia e incontri

Da oggi a domenica 12 luglio e da venerdì 17 a domenica 19 luglio si svolge la manifestazione dedicata alla cozza lungo la banchina di via Molo Dalmazia. L’evento prevede iniziative gastronomiche e incontri legati a questo mollusco, con esposizioni e degustazioni. La festa si tiene in due periodi distinti e coinvolge operatori del settore e pubblico. La zona sarà dedicata alla promozione della cozza, con attività culturali e commerciali.

La cozza torna protagonista. Da oggi a domenica 12 luglio e da venerdì 17 a domenica 19 luglio lungo la banchina di via Molo Dalmazia si svolgerà La Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna in festa, l’appuntamento estivo organizzato da Tribucoop by Cooperdiem inserito nel programma delle iniziative di Ravenna la Capitale del Mare 2026, con il patrocinio e contributo del Comune e in collaborazione con le coop di pescatori Conisub e La Romagnola, con la Pro Loco di Marina di Ravenna e gli esercenti. Per sei giornate la località sarà animata dagli stand gastronomici dedicati alla Cozza Selvaggia e alle specialità della tradizione marinara, affiancati da un ricco calendario di iniziative culturali e di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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