A Marina di Ravenna si tiene la 'Festa della cozza'. La manifestazione celebra il mollusco come simbolo di identità locale, lavoro e innovazione. La festa mette in mostra pratiche sostenibili e un racconto collettivo legato alla tradizione. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge produttori, operatori e visitatori interessati alla cultura e alla produzione della cozza. La manifestazione si svolge in varie location della zona, con eventi e degustazioni.

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - A Marina di Ravenna la cozza non è soltanto un prodotto gastronomico: è identità, lavoro, innovazione, sostenibilità, racconto collettivo. E ogni anno, dal 2014, tutto questo prende forma nella manifestazione “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa: una perla dell'Adriatico”, che richiama migliaia di cittadini e turisti per un intero weekend estivo. La 13esima edizione conferma un fenomeno che va ben oltre la celebrazione culinaria: è la storia di un territorio che ha trasformato uno scarto in una risorsa, unendo pescatori, cooperative, istituzioni, ristoratori e il sostegno di Eni in un progetto di economia circolare unico in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - A Marina di Ravenna torna la 'Festa della cozza'

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