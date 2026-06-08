Migranti Sea-Watch mette in mare nuova nave con bandiera palestinese

Sea-Watch ha messo in mare una nuova nave con bandiera palestinese. La nave è stata presentata sui social e sui canali di informazione dedicati a chi si prepara a partire. La presenza di una nave con questa bandiera segna un nuovo passaggio nelle operazioni di salvataggio in mare. La notizia ha attirato l’attenzione di chi monitora le attività delle ONG impegnate nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

di Francesca Galici – Si tratta di un peschereccio veloce che va ad affiancarsi all’Aurora per le operazioni nel Mediterraneo centrale. È la strategia delle “piccole barche” che le organizzazioni non governative hanno approntato da quando è stato introdotto il decreto Piantedosi, che garantisce minori costi di carburante e, soprattutto, più possibilità di ottenere un porto vicino. L’eco della presentazione della barca Aurora 2 è arrivata fino in nord Africa, dove le organizzazioni che gestiscono i traffici sono sempre molto attente ai movimenti delle Ong e, infatti, la notizia è stata rapidamente rilanciata nei canali seguiti da chi vuole imbarcarsi in direzione dell’Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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