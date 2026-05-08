Marilyn Manson al Roma Summer Fest 2026

Al Roma Summer Fest 2026, uno dei nomi più attesi è quello di Marilyn Manson, il cui concerto è già stato tutto esaurito. L’evento si svolgerà nell’ambito della manifestazione musicale e ha attirato un grande interesse tra il pubblico. La data e il luogo dell’appuntamento sono stati annunciati ufficialmente, confermando la partecipazione dell’artista. Non sono previsti ulteriori spettacoli di Manson in questa edizione del festival.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È uno dei nomi più attesi dell'edizione 2026 del Roma Summer Fest, tanto che il suo concerto è già sold out. Marilyn Manson sarà in concerto, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il prossimo 14 luglio.Dopo il grande riscontro ottenuto dall’album “One Assassination Under.🔗 Leggi su Romatoday.it MARILYN MANSON CONCERTO BERGAMO 2025 Notizie correlate Niccolò Fabi al Roma Summer Fest 2026Niccolò Fabi torna live quest'estate, dopo il successo della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”. John Legend al Roma Summer Fest 2026John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, è tra i protagonisti del Roma Summer Fest 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estate; MARILYN MANSON: i bus per le date di Ferrara, Bari e Roma con sconto per gli utenti di Metalitalia; Roma Summer Fest 2026: dai Wilco ai Kneecap, da Johnny Marr a Marilyn Manson ecco chi ci sarà; Roma summer fest, l’estate capitolina. Roma Summer Fest 2026: dai Wilco ai Kneecap, da Johnny Marr a Marilyn Manson ecco chi ci saràLa nuova edizione del Roma Summer Fest, curata dalla Fondazione Musica per Roma, è stata presentata oggi alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, .. ondarock.it Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estateRitorna l’estate musicale nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e non solo. Unica data italiana di Danny Elfman, prima data del tour europeo per John Legend e, tra gli italian ... romatoday.it Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estate ift.tt/5Oar8bA x.com Svolta inaspettata per Marilyn Manson, che presta la sua voce al nuovo singolo dei Fences, Drugs Like You. Il brano unisce mondi lontani: da una parte le atmosfere intime e malinconiche dell’indie folk, dall’altra il timbro oscuro e riconoscibile di Manso facebook