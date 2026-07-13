Mariacarla Boscono è stata vista al matrimonio di Eva Herzigova, indossando un outfit che si discosta dalle scelte più convenzionali per un’invitata. La modella ha optato per un look insolito, che ha attirato l’attenzione. La cerimonia si è svolta recentemente e l’evento ha coinvolto numerose celebrità. Le immagini mostrano la presenza di diverse personalità dello spettacolo, tutte con abiti variamente eleganti e originali.

È stagione di matrimoni anche per le celebrity. Anche loro, con molta probabilità, si trovano ad affrontare il consueto dilemma: cosa indossare? La buona notizia è che dalle scelte delle star si possono ricavare idee da applicare al proprio guardaroba. Se Eva Herzigová, per le nozze con Gregorio Marsiaj celebrate a Torino, ha scelto un abito bianco dall’animo boho e sognante, Mariacarla Boscono ha seguito la direzione opposta. La modella, tra le invitate, ha puntato su un total look Valentino audace e fuori dagli schemi, firmato dal direttore creativo Alessandro Michele. Una fonte d’ispirazione per le cerimonie di luglio e agosto, ma soprattutto per quelle di settembre: ecco le 3 lezioni di stile da apprendere dal suo look. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mariacarla Boscono al matrimonio di Eva Herzigova: il look da invitata fuori dagli schemi

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Temi più discussi: Mariacarla Boscono in mini dress verde acido, collant neri e scarpe rosa riscrive le regole del look perfetto da invitata a nozze (quelle della sua amica Herzigova); Geometrie di stile. Mariacarla Boscono è il volto della nuova campagna di Ermanno Scervino; Un sì lungo venticinque anni; Eva Herzigova sposa Gregor Marsiaj a Torino: l'abito bohémien, gli ospiti vip e il ristorante stellato.

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