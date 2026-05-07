Fa tappa questa sera alle 21 a Livorno, al cinema 4 Mori, dopo essere stato presentato ieri a Pisa, al cinema Lantieri, il film "Eva", diretto da Emanuela Rossi, con protagonisti Carol Duarte ed Edoardo Pesce, che abbiamo già amato in "Dogman" di Matteo Garrone e nel biopic televisivo su Alberto Sordi diretto da Luca Manfredi. Alla proiezione di Livorno questa sera sarà presente la regista Emanuela Rossi, che poi accompagnerà il film anche a Firenze, domani al cinema Alfieri. Applaudito a Los Angeles, al "Los Angeles, Italia" film festival, "Eva" è un thriller psicologico che intreccia temi individuali e temi ambientali. "È un film che sfugge alle definizioni, fuori dagli schemi", dice il protagonista Edoardo Pesce, che raggiungiamo al telefono.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mondo secondo Eva: "Film fuori dagli schemi"

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María Eva Duarte de Perón, nata María Eva Duarte] (Los Toldos, 7 maggio 1919 – Buenos Aires, 26 luglio 1952), è stata un'attrice, politica, sindacalista e filantropa argentina seconda moglie del presidente Juan Domingo Perón e primera dama dell'Argentina - facebook.com facebook