Una modella ha scelto un mini dress verde acido, abbinato a collant neri e scarpe rosa, per partecipare a un matrimonio. Il capo presenta una linea ampia e morbida con maniche lunghe a palloncino, sfidando le convenzioni sui look da invitata. La scelta si distingue rispetto ai tradizionali abiti lunghi o gonne midi eleganti, puntando su un outfit audace e colorato.

Dimenticate sinuosi long dress o gonne midi bon ton. La modella ha sbaragliato ogni regola conquistando con il suo mini dress verde acido, una cromia in perfetto stile Brat girl, dalla linea ampia e morbida, e con maniche lunghe a palloncino. Firmato Alessandro Michele per Valentino, l'abito, caratterizzato da una lieve fantasia a pois ton sur ton, indubbiamente si distingue per il suo piglio chic senza sforzo, elegante, ma non troppo, grintoso e innegabilmente pratico. Insomma, una soluzione che, sebbene vivace dal punto di vista cromatico, forse, inaspettata per un invito a nozze, anche se qui, a giocare la vera partita dell'effetto sorpresa, è stato lo styling. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mariacarla Boscono in mini dress verde acido, collant neri e scarpe rosa riscrivere le regole del look perfetto da invitata a nozze (quelle della sua amica Herzigova)

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