Nella regione dello Stretto di Hormuz si sono verificati attacchi contro navi commerciali, mentre gli Stati Uniti hanno condotto bombardamenti sull’Iran. Teheran ha lanciato un’offensiva contro diversi Paesi del Golfo e la Giordania. La situazione si è intensificata, portando a un'escalation di azioni militari e tensioni tra le parti coinvolte. La crisi si sviluppa in un contesto di scontri e operazioni militari nella zona.

La crisi nello Stretto di Hormuz entra in una nuova e pericolosa fase, con attacchi contro navi commerciali, bombardamenti statunitensi sull’Iran e un’offensiva di Teheran contro diversi Paesi del Golfo e la Giordania. Washington sostiene che la via d’acqua internazionale resti aperta, mentre gli Stati della regione denunciano una grave violazione della propria sovranità. La nuova escalation è iniziata dopo che il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica ha aperto il fuoco contro una nave portacontainer che tentava di attraversare lo Stretto.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

© Laverita.info - Maremoto Hormuz: raid a raffica. Trump agli iraniani: «Siete malati»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta: raid di Trump su sito militare iraniani, Teheran colpisce base americana e petroliere a HormuzGli Stati Uniti hanno condotto un raid su un sito militare iraniano vicino a Bandar Abbas.

Nuovi raid Usa sull’Iran. Trump: «Sono pazzi e malati, il cessate il fuoco è finito». Teheran: «Pronti a chiudere Hormuz» – La direttaNella notte tra il 7 e l’8 luglio, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid contro obiettivi in Iran nel Golfo del petrolio.