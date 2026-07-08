Nuovi raid Usa sull’Iran Trump | Sono pazzi e malati il cessate il fuoco è finito Teheran | Pronti a chiudere Hormuz – La diretta

Nella notte tra il 7 e l’8 luglio, gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid contro obiettivi in Iran nel Golfo del petrolio. La rappresaglia arriva dopo gli attacchi dei pasdaran contro tre navi nello Stretto di Hormuz, avvenuti martedì. Il governo iraniano ha dichiarato di essere pronto a chiudere lo Stretto di Hormuz, mentre il presidente statunitense ha definito gli attaccanti “pazzi e malati”, affermando che il cessate il fuoco è terminato.

Nel Golfo del petrolio la guerra si è riaccesa con violenza. Nella notte tra il 7 e l’8 luglio gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova raffica di raid contro l’Iran, rispondendo agli attacchi che i pasdaran avevano condotto martedì contro tre navi nello Stretto di Hormuz. Fonti del Pentagono, citate dalla Cnn, hanno parlato di un’offensiva molto più aggressiva delle precedenti: «Saranno quattro o cinque volte più potenti», precisando che «si tratta di una punizione, non di una ritorsione proporzionale. Non finirà presto». Anche Axios, citando un funzionario americano, conferma che i bombardamenti hanno avuto una potenza quattro o cinque... 🔗 Leggi su Open.online

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