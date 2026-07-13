Un nuovo direttore generale è stato nominato alla guida della direzione sanità, welfare e coesione sociale. La nomina è stata annunciata oggi e riguarda una figura con esperienza nel settore. Il ruolo sarà responsabile della gestione delle politiche sanitarie e sociali dell’ente. La nomina è stata approvata senza contestazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni o ai criteri di scelta.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Marco Torre è il nuovo direttore generale della d irezione sanità, welfare e coesione sociale. Giani: “La persona giusta per questo incarico. Ha svolto l’attuale ruolo con passione, dedizione e competenza”. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha scelto il nuovo direttore generale della direzione sanità welfare e coesione sociale della Regione: sarà Marco Torre, attuale direttore generale dell’Asl Toscana Sud-Est. Sostuirà Federico Gelli. “Ritengo – commenta Giani - che Torre possa essere la persona giusta per questo incarico, visti i proficui risultati e la collaborazione che c’è stata negli anni recenti con il sottoscritto, con l’assessore al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni e con tutta la giunta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Torre è il nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ecco la nuova Casa di Comunità delle Colline Metallifere

Notizie e thread social correlati

Marco Torre nuovo direttore generale della sanità toscana. Viene dall’Asl sud estMarco Torre è stato nominato nuovo direttore generale della sanità toscana, sostituendo Federico Gelli.

Leggi anche: Un nuovo direttore generale per la sanità toscana. Chi è Marco Torre, l’uomo scelto da Giani per il nuovo incarico

Temi più discussi: Marco Torre lascia la Asl Toscana sud est ed è il nuovo direttore generale della direzione sanità. Giani: La persona giusta per questo incarico; Sanità Toscana, Marco Torre nuovo direttore generale della direzione Sanità, welfare e coesione sociale; Crolla una palazzina a Torre Annunziata: tragedia all'alba; Valzer di nomine nella sanità toscana, Comanducci: Chiedo continuità per Arezzo con il dg Torre.

Non-Local Magic from the Entanglement Spectrum Gianpaolo Torre, Fabio Franchini, Salvatore Marco Giampaolo arxiv.org/abs/2607.07808 [-] x.com

Marco Torre è il nuovo direttore generale della direzione sanità, welfare e coesione socialeGiani: La persona giusta per questo incarico. Ha svolto l’attuale ruolo con passione, dedizione e competenza ... gonews.it

Marco Torre lascia la Asl Toscana sud est ed è il nuovo direttore generale della direzione sanità. Giani: La persona giusta per questo incaricoIl presidente della Toscana Eugenio Giani ha scelto il nuovo direttore generale della direzione sanità welfare e coesione sociale della Regione: sarà Marco Torre, attuale direttore generale dell’Asl T ... valdarnopost.it