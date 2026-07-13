Il 14 luglio 2026, è stato annunciato che Marco Torre assumerà il ruolo di responsabile del dipartimento sanitario regionale. Torre, che ha meno di 50 anni, ha un’esperienza significativa nel settore. La sua nomina riguarda in particolare la gestione delle case di comunità, considerate una delle priorità della regione. La scelta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sulle modalità di selezione.

Firenze, 14 luglio 2026 – Non ancora cinquantenne con un curriculum pesante. Sarà Marco Torre a guidare il dipartimento della sanità in Regione. Una poltrona strategica ma tutt’altro che comoda in un momento in cui – con la cassaforte che urla di dolore – la Toscana non può permettersi di fallire la riforma della medicina territoriale con case e ospedali di comunità da riempire di servizi e tecnologia. Inciampare ora rischierebbe di far saltare il banco. Il governatore Eugenio Giani, in missione a Samarcanda, ha comunicato il nome di Torre allo scadere dei tempi della selezione alla quale hanno preso parte in dodici. Il grande assente è Antonio Barretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Torre alla guida della sanità: “Case di comunità sfida centrale”

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