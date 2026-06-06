Case comunità al palo | un danno alla nostra sanità

Notizia in breve

Tre case di comunità a Rimini sono ferme, con l’organizzazione che non è ancora definita. La mancanza di dettagli sulle modalità di gestione e sui servizi disponibili sta creando incertezza tra i cittadini e gli operatori sanitari. Nessuna data di apertura o specifica sui protocolli adottati è stata comunicata, lasciando sospesa la possibilità di accesso ai servizi previsti. La situazione genera preoccupazione per l’effettivo funzionamento di queste strutture e il loro impatto sulla sanità locale.