Case comunità al palo | un danno alla nostra sanità
Tre case di comunità a Rimini sono ferme, con l’organizzazione che non è ancora definita. La mancanza di dettagli sulle modalità di gestione e sui servizi disponibili sta creando incertezza tra i cittadini e gli operatori sanitari. Nessuna data di apertura o specifica sui protocolli adottati è stata comunicata, lasciando sospesa la possibilità di accesso ai servizi previsti. La situazione genera preoccupazione per l’effettivo funzionamento di queste strutture e il loro impatto sulla sanità locale.
Tre Case di comunità a Rimini, ma sulla loro organizzazione ora le certezze stanno svanendo. "È notizia di queste ore che il progetto di riordino della medicina generale, pensato per integrare i medici di famiglia nelle Case della comunità e dare attuazione al Pnrr, è al palo",premette l’assessore alle politiche sociali Kristian Gianfreda. Sul territorio di Rimini le strutture di questo tipo previste sono tre: quella in corso di realizzazione in via Settembrini, accanto all’ospedale Infermi, e altre due in progetto a Miramare e Viserba. Per la Casa di comunità vicina all’ospedale, i medici di famiglia in servizio dovrebbero essere una decina. Ma sulle previsioni ora aleggiano più nubi che certezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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