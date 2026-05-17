Sanità territoriale Di Marco Pd presenta una mozione | Le Case di Comunità non possono diventare scatole vuote

Un membro del Partito Democratico ha presentato una mozione riguardante la sanità territoriale. Nel documento si chiede al governo regionale di fornire risposte concrete sullo stato delle Case di Comunità e sulla gestione della medicina territoriale. La mozione cita un avviso della Fimmg Abruzzo, che invita a evitare che queste strutture diventino semplici contenitori vuoti. La richiesta si concentra sulla necessità di chiarimenti immediati per garantire un’organizzazione efficace in questo settore.

“Raccogliamo il monito lanciato dalla Fimmg Abruzzo e rilanciamo una richiesta chiara al governo regionale: servono certezze immediate sul futuro delle Case di Comunità e sull’organizzazione della medicina territoriale. Non possiamo permettere che strutture nuove e importanti restino contenitori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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