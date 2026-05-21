Prof aggrediti dai maranza | Parma ostaggio delle baby gang Bocchi FdI | Servono provvedimenti urgenti e pene esemplari
A Parma, nelle vicinanze dell’Itis Leonardo da Vinci e del Parco Falcone e Borsellino, si sono verificati episodi di aggressione ai danni di insegnanti da parte di gruppi di giovani. La zona, che un tempo era considerata tranquilla, è ora al centro di preoccupazioni per l’aumento di comportamenti violenti. Le autorità e i rappresentanti politici hanno richiesto interventi immediati e pene più severe per contrastare questa situazione. La presenza di giovani coinvolti in attività di strada ha alimentato le tensioni tra residenti e forze dell’ordine.
Parma, Itis Leonardo da Vinci, vicino al Parco Falcone e Borsellino. Un'area verde ormai trasformata in una terra di paura. Sì, perchè da diverso tempo la zona è ostaggio dei maranza, giovani - spesso minorenni - che picchiano, minacciano e rapinano poveri malcapitati. Studenti, passanti, turisti: non c'è nessuna differenza. L'ultimo caso di cronaca risale a poche ore fa: un video pubblicato in rete mostra due professori accerchiati e aggrediti da alcuni membri di una presunta baby gang. Le immagini non lasciano grandi margini di interpretazione. Il gruppetto accerchia un professore e due giovani lo attaccano. Poco dopo interviene un altro docente per fermare l'aggressione, minacciando l'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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