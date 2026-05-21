Prof aggrediti dai maranza | Parma ostaggio delle baby gang Bocchi FdI | Servono provvedimenti urgenti e pene esemplari

A Parma, nelle vicinanze dell’Itis Leonardo da Vinci e del Parco Falcone e Borsellino, si sono verificati episodi di aggressione ai danni di insegnanti da parte di gruppi di giovani. La zona, che un tempo era considerata tranquilla, è ora al centro di preoccupazioni per l’aumento di comportamenti violenti. Le autorità e i rappresentanti politici hanno richiesto interventi immediati e pene più severe per contrastare questa situazione. La presenza di giovani coinvolti in attività di strada ha alimentato le tensioni tra residenti e forze dell’ordine.

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