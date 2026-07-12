L’Aston Villa si è aggiunta al Newcastle tra le squadre interessate a Johan Manzambi, centrocampista del Friburgo. La presenza di entrambe le squadre nel mercato inglese riguarda il futuro del giocatore, che ha attirato l’attenzione delle big di Premier League. La trattativa coinvolge il trasferimento del centrocampista, che ha avuto una significativa visibilità durante il Mondiale.

Manzambi piace anche all’Aston Villa oltre che al Newcastle. Novità sul futuro del centrocampista del Friburgo. Il mercato della Premier League si accende attorno al nome di Johan Manzambi, gioiello del Friburgo e protagonista di un clamoroso inserimento nei radar delle grandi d’Inghilterra. Sulle tracce del talento svizzero si sta muovendo con decisione il Newcastle, che ha già compiuto passi formali importantissimi per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, l’operazione non è ancora conclusa e ha attirato le attenzioni di un’altra big britannica: l’ Aston Villa è infatti tra i club maggiormente interessati e attenti all’evoluzione della situazione, pronta ad approfittare di qualsiasi esitazione per sferrare il blitz decisivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Non solo il Newcastle su Manzambi, anche l’Aston Villa sulle tracce della rivelazione del Mondiale. Novità importanti per il suo futuro

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