Il Barcellona ha versato 70 milioni di euro al Newcastle per acquisire l’attaccante considerato l’erede di Lewandowski. Dopo aver ingaggiato un calciatore inglese, i catalani stanno valutando anche l’acquisto di Julian Alvarez. Le trattative sono in corso e l’operazione dovrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane. La società ha confermato l’accordo con il club inglese, mentre il giocatore si trova già in Spagna per le visite mediche.

“I centrocampisti del Barcellona sono i migliori contro i quali abbia mai giocato”. Parole di Anthony Gordon pronunciate il 18 settembre scorso, dopo la vittoria della squadra di Flick a Newcastle nella prima giornata della Champions 25-26. Poi le due squadre si sono sfidate di nuovo in marzo, negli ottavi, e al Camp Nou è finita addirittura 7-2. Se l’attaccante inglese del Newcastle già stravedeva per il gioco del Barça, lì è letteralmente impazzito. Beh, ora potrà apprezzare e godersi le qualità dei blaugrana dal di dentro, perché il club catalano ha completato il suo acquisto accordandosi per un prezzo di vendita col club di proprietà araba pari a 70 milioni di euro, più 10 variabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barcellona, colpo Gordon: 70 milioni al Newcastle per l’erede di Lewandowski

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BARCELONA AGREE €80M FOR ANTHONY GORDON! GET IN!

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Affare Anthony Gordon al Barcellona reddit

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