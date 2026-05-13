Monselice manifesti di Peraro imbrattati | sdegno per l’attacco

A Monselice sono stati imbrattati alcuni manifesti elettorali di Stefano Peraro. I cartelloni sono stati modificati, con i volti dei candidati coperti o alterati. L’atto ha suscitato reazioni di sdegno tra chi ha osservato i manifesti danneggiati. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare chi ha compiuto l’azione. Per ora, non ci sono notizie di arresti o di responsabilità certe.

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? Punti chiave Chi ha imbrattato i manifesti di Stefano Peraro a Monselice?. Come sono stati modificati i volti dei candidati nei cartelloni?. Perché i simboli dittatoriali sono stati usati contro il vicesindaco?. Quali conseguenze avranno questi attacchi sul voto del prossimo weekend?.? In Breve Giorgia Bedin condanna l'attacco ai manifesti di Peraro a Monselice. Voto previsto per i giorni 25 e 26 maggio nei dodici comuni padovani. Simboli dittatoriali usati per imbrattare i cartelloni elettorali del vicesindaco. Rischio allontanamento elettori dai programmi per scontro estetico e degradante. A Monselice, a dieci giorni dal voto previsto per il 25 e il 26 maggio nei dodici Comuni padovani, alcuni manifesti elettorali di Stefano Peraro sono stati vandalizzati con disegni che richiamano figure dittatoriali del Novecento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monselice, manifesti di Peraro imbrattati: sdegno per l’attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monselice, scontro tra Peraro ed Ennio sul tema della zona industrialeIl candidato sindaco di Monselice, Stefano Peraro, è intervenuto nel dibattito sulla zona industriale cittadina, rispondendo alle recenti... Elezioni, il volto di Peraro strappato e trasformato in “dittatore”: «Inaccettabile demonizzare l’avversario»La campagna elettorale entra nella fase decisiva e a Monselice il clima politico si accende anche fuori dal confronto sui programmi. Si parla di: MONSELICE | Vandalizzati e strappati i manifesti elettorali di 'Peraro Sindaco'. Elezioni, il volto di Peraro strappato e trasformato in dittatore: «Inaccettabile demonizzare l’avversario»A Monselice, sono stati vandalizzati e stracciati alcuni manifesti elettorali che raffigurano del candidato sindaco Stefano Peraro. Un gesto intimidatorio e, purtroppo, non così raro durante le campag ... padovaoggi.it Monselice, scontro tra Peraro ed Ennio sul tema della zona industrialeIl candidato sindaco Stefano Peraro replica alle critiche dell’avversario Franco Ennio sull’area industriale, rivendicando gli interventi realizzati dall’amministrazione e rilanciando il dibattito sul ... padovaoggi.it