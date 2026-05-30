Una telefonata al 112 ha segnalato una lite in via Gulli, a Ravenna, che si è conclusa con un uomo ferito e un soggetto che si è scagliato contro le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia, che hanno gestito la situazione. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Il soggetto che ha aggredito le forze dell’ordine è stato successivamente fermato.

Ravenna, 30 maggio 2026 - Una drammatica telefonata al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare una notte di alta tensione a Ravenna, dove una lite in strada si è trasformata nel ferimento di un uomo e nella successiva ribellione verso le forze dell'ordine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno tratto in arresto una donna di 48 anni, di origini straniere e già nota agli uffici giudiziari, gravemente indiziata dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali aggravate. La centrale operativa ha inviato le pattuglie nella zona di via Gulli a seguito della segnalazione di un accoltellamento in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Follia in via Gulli: ferisce un uomo e si scaglia contro le divise

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