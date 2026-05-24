Ederson sempre più vicino al Manchester United | l’aggiornamento di Fabrizio Romano cambia gli scenari
Ederson si avvicina al Manchester United. Secondo l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano, il club ha accelerato le trattative per portare il portiere brasiliano. La posizione del giocatore e le trattative tra le parti sono in fase avanzata. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo, ma la trattativa procede rapidamente. La possibilità di un trasferimento si fa concreta nelle prossime settimane.
Ederson United, accelerata decisiva: l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano avvicina il brasiliano a Carrick. Il Manchester United è sempre più in pole nella corsa a Ederson, nonostante l’interesse di diversi club europei. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista dell’Atalanta avrebbe infatti messo in stand?by tutte le altre trattative per dare priorità ai Red Devils, segnale evidente della volontà del brasiliano di approdare a Old Trafford. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un passaggio sorprendente, considerando che Ederson aveva già raggiunto un’intesa di massima con l’ Atletico Madrid nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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