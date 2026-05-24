Ederson sempre più vicino al Manchester United | l’aggiornamento di Fabrizio Romano cambia gli scenari

Notizia in breve

Ederson si avvicina al Manchester United. Secondo l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano, il club ha accelerato le trattative per portare il portiere brasiliano. La posizione del giocatore e le trattative tra le parti sono in fase avanzata. Non sono stati ancora definiti i dettagli dell’accordo, ma la trattativa procede rapidamente. La possibilità di un trasferimento si fa concreta nelle prossime settimane.