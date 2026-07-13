Un genitore ha riferito che suo figlio gli ha detto di essere un idealista, usando parole semplici e naturalezza. La dichiarazione ha sorpreso, perché ha ricordato le convinzioni con cui si cresce in famiglia, che non si cancellano, anche se possono sbiadire nel tempo e poi riemergere. La frase è stata pronunciata recentemente, evidenziando come gli ideali trasmessi in famiglia possano rimanere vivi nei figli.

Mio figlio mi ha ricordato chi ero. L'altro giorno mio figlio mi ha detto una cosa che mi ha spiazzata. "Mamma, io sono un idealista". L'ha detto con una semplicità disarmante, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Io l'ho guardato e, invece di rispondergli subito, mi sono ritrovata a guardare dentro di me. Perché anch'io, tanti anni fa, lo ero. Credevo nella parola data. Nel rispetto. Nell'onestà anche quando nessuno ti guarda. Credevo che la famiglia fosse il primo luogo dove si imparava ad amare, a chiedere scusa, a mantenere un impegno, a sacrificarsi gli uni per gli altri. Credevo nell'amicizia vera, quella che resta anche quando è scomoda, quella che non si misura con la convenienza ma con la presenza, con la lealtà, con la capacità di esserci senza chiedere nulla in cambio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Mamma, io sono un idealista": gli ideali con cui si cresce in famiglia non muoiono mai: si sbiadiscono ma poi riaffiorano

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