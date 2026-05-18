I genitori di Alessio Catanzaro, uno degli italiani coinvolti nella missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, hanno assistito in diretta alla sua cattura. La madre e il padre hanno dichiarato di essere preoccupati, ma hanno anche espresso fiducia nel fatto che lui si batte per gli ideali in cui crede. Alessio Catanzaro fa parte di un gruppo di 35 italiani presenti a bordo di questa iniziativa umanitaria. La notizia della sua cattura è stata confermata dalle autorità coinvolte nel caso.

Roma, 18 maggio 2026 – Mamma Luisa e papà Raimondo hanno assistito in diretta alla cattura del figlio Alessio Catanzaro, tra i 35 italiani a bordo della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Raimondo ci risponde al telefono con il cuore in gola. La barca Cactus su cui viaggiava suo figlio insieme ad altri 7 attivisti è una delle due barche battenti bandiera italiana, con una decina di connazionali, che al momento sarebbero state intercettate e abbordate questa mattina al largo delle coste cipriote. Si tratta della prima operazione delle forze israeliane condotta in pieno giorno in acque internazionali. Quattro navi militari dell'esercito della Marina israeliana con almeno sei mezzi veloci hanno iniziato a circondare le barche e ad abbordarle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, i genitori dell’attivista italiano Alessio Catanzaro: “Siamo preoccupati, ma lui si batte per gli ideali a cui è stato educato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, morta madre attivista Avila: lui non lo sa perchè detenuto in isolamento in Israele(Adnkronos) – E' morta la madre dell'attivista brasiliano della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila, detenuto in Israele.

Flotilla, anche un ravennate arrestato: è il documentarista Luca Gennari. La famiglia: “Siamo preoccupati”Ravenna, 1 maggio 2026 – C’è anche un ravennate a bordo della nuova missione della Global Sumud Flotilla intercettata nella tarda serata di mercoledì...

Flotilla, i genitori dell’attivista italiano Alessio Catanzaro: Siamo preoccupati, ma lui si batte per gli ideali a cui è stato educatoLuisa e Raimondo hanno assistito in diretta all’abbordaggio e alla cattura in acque internazionali. Lo abbiamo visto buttare in acqua il telefono, poi i militari israeliani hanno spaccato le telecame ... quotidiano.net

Da Budrio a bordo dell'ultima Flotilla, il racconto di Alessio: A Creta sono sfuggito alla catturaIl giovane attivista bolognese era a bordo di una delle imbarcazioni scampate alla cattura. La paura c'è, ma l'atmosfera era di felicità, perché sapevamo di fare la cosa giusta ... bolognatoday.it