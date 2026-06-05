Si sa che gli ideali non hanno prezzo ma il consenso sì

Matteo Salvini ha deciso di allontanarsi dall’assedio di un altro politico e ha scelto di sostenere Luca Zaia e alcuni collaboratori di rilievo. Questa mossa mira a rafforzare la propria posizione politica, evitando di essere coinvolto direttamente nel confronto. La strategia si basa sulla promozione di figure di fiducia, senza coinvolgere nomi o dettagli specifici riguardanti eventuali tensioni o alleanze. La comunicazione si limita a indicare un cambio di approccio e a evidenziare il supporto a Zaia.

Matteo Salvini si smarca dall’assedio di Vannacci e rilancia mettendo in campo Luca Zaia e le sue migliori pedine. L’ex governatore del Veneto ha sciolto la riserva e accetta di guidare da vicesegretario la partita del Nord, cuore pulsante del partito. Di fatto la Lega gioca d’anticipo e apre la campagna elettorale che ci porterà alle politiche del prossimo anno. Non ci permettiamo di dare consigli a gatti – i leader del centrodestra – che hanno dimostrato di sapersi arrampicare benissimo da soli, ma sentiamo che nell’aria c’è attesa di un segnale forte e chiaro. Non mi riferisco alla rotta che è già definita e che non può essere che la prosecuzione del viaggio iniziato quattro anni fa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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