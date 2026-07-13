I temporali hanno colpito il tarantino e il foggiano ieri pomeriggio. Nel tarantino si sono verificati episodi di grandine di grandi dimensioni, con chicchi paragonabili ad albicocche, nelle zone di San Paolo, Martina Franca, Crispiano e Grottaglie. Nel foggiano si è registrata una tromba d’aria. L’allerta meteo era in vigore da ore e i fenomeni si sono verificati nel pomeriggio.

L’allerta per temporali da ieri pomeriggio ha trovato riscontri. Anche con la grandine, considerevole, con chicchi grandi quanto albicocche tra la zona di San Paolo, Martina Franca, Crispiano e Grottaglie. Nel primo pomeriggio la violenta precipitazione. Nel centro urbano di Martina Franca però no. Nel foggiano, tromba d’aria in spiaggia a Siponto con ombrelloni e sdraio volati (immagine tratta da Voce di Foggia). Nella pineta invece sono caduti sulle auto alcuni rami di alberi. L'articolo Maltempo: la grandine nel tarantino, la tromba d’aria nel foggiano Ieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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