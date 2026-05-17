Maltempo nel Frusinate | neve a Campo Staffi e tromba d’aria tra Arce e Strangolagalli
Nel Frusinate, il maltempo ha portato neve a Campo Staffi e una tromba d’aria tra Arce e Strangolagalli. La giornata di ieri e la notte successiva sono state interessate da condizioni meteorologiche avverse, con una combinazione di freddo, pioggia e vento intenso che ha interessato vaste zone della provincia. La neve si è depositata in alcune aree montane, mentre la tromba d’aria ha causato danni limitati sul territorio tra i due comuni. Nessun ferito è stato segnalato.
Il maltempo torna a colpire il Frusinate con un’improvvisa ondata di freddo, pioggia e vento che nella giornata di ieri e la scorsa notte ha interessato gran parte della provincia. Dalla neve caduta a Campo Staffi fino alla violenta tromba d’aria che ha investito la zona tra Arce e Strangolagalli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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