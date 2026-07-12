Maltempo oltre 80 interventi dei vigili del fuoco a Bologna e provincia | In via del Ravone un grosso albero caduto blocca l' accesso alle case

Durante la notte, nel bolognese, i vigili del fuoco sono intervenuti più di ottanta volte a causa di un forte temporale. Un albero di grandi dimensioni è crollato in via del Ravone, bloccando l'accesso alle abitazioni. Le chiamate sono arrivate a causa di pioggia intensa e raffiche di vento che hanno causato danni e ostacoli sulla strada. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali specifici.

Maltempo, oltre 80 interventi dei vigili del fuoco nel BologneseIn via del Ravone un grosso albero caduto blocca l'accesso alle caseÈ stata una nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Bologna, intervenuti per un'ottantina di chiamate, in seguito al breve ma violento nubifragio che si è abbattuto nella tarda serata. Tra i più rilevanti di segnalano tre interventi per alberi di grande diametro caduti sulla strada a San Giovanni in Persiceto, a Granarolo e in via di Ravone a Bologna. In quest'ultimo intervento l'albero bloccava l'unica via d'accesso ad alcune abitazioni isolando un centinaio di persone. La rimozione dell'albero è ancora in corso con l'aiuto dell'azienda incaricata dal Comune della manutenzione del verde pubblico. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Maltempo in Veneto, oltre 400 interventi dei Vigili del Fuoco: alberi caduti e allagamenti

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