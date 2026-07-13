Maldini al lavoro per il nuovo Ct | Guardiola resta il sogno Pioli sale tra i favoriti

Paolo Maldini è al lavoro per scegliere il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Guardiola resta il sogno, ma tra i favoriti sale anche il nome di Pioli. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, con Maldini che sta valutando diverse opzioni. La nomina segna un passaggio importante per il team, mentre si attende di conoscere l’identità del nuovo allenatore.

Roma, 13 luglio 2026 – L'arrivo di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale apre ufficialmente la fase decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo la definizione del nuovo assetto dirigenziale, completato con Leonardo nel ruolo di advisor, la Federazione può concentrarsi sul nome chiamato a guidare l'Italia nel nuovo ciclo. Il sogno Pep Guardiola. Tra i candidati resta vivo soprattutto il fascino della pista che porta a Pep Guardiola. È la soluzione più ambiziosa e allo stesso tempo la più complicata. Il tecnico catalano aveva già manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo l'esperienza al Manchester City,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Con tutto il rispetto per #federcalcio , #Maldini e co. Ma vi sembra normale che alle 21 di sabato sera si facciano annunci che portano giornalisti, blogger etc.. a lavorare a ogni ora del giorno, della notte, del weekend... ma un po' di rispetto anche per il lavoro al x.com

Italia, Pioli in pole per la panchina: la scelta di Maldini può cambiare tutto reddit

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