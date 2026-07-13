Malattie infettive a scuola dal lavaggio delle mani alla gestione dei casi | il nuovo Manuale del Veneto per scuole e famiglie

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Veneto ha approvato il “Manuale delle Malattie Infettive nelle scuole e nei servizi educativi” con la deliberazione n. 475 del 9 giugno 2026. Il documento, realizzato dalla Direzione Prevenzione, fornisce indicazioni su pratiche di prevenzione, come il lavaggio delle mani, e sulla gestione dei casi di malattie infettive nelle strutture scolastiche e educative.

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Con la deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 9 giugno 2026, la Regione Veneto ha approvato il “Manuale delle Malattie Infettive nelle scuole e nei servizi educativi”, redatto dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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