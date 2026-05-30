Malattie infettive Apre il nuovo ambulatorio

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato un nuovo ambulatorio di malattie infettive e infezioni sessualmente trasmissibili presso la Casa di Comunità di via Oslavia. Il servizio è operativo nell’ambito dell’Asst Nord Milano. L’ambulatorio offre assistenza per diagnosi e cure di malattie infettive e infezioni a trasmissione sessuale. La struttura si aggiunge ai servizi già presenti nel presidio. La decisione di aprire il nuovo ambulatorio è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

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Un nuovo servizio sanitario sul territorio dell’ Asst Nord Milano: ha aperto alla Casa di Comunità di via Oslavia il nuovo ambulatorio di malattie infettive e infezioni sessualmente trasmissibili. "Un presidio vicino ai cittadini, nato nell’ottica di una sanità territoriale sempre più accessibile e attenta alla prevenzione - spiega il direttore generale dell’Asst Tommaso Russo -. L’ambulatorio si occupa di prevenzione, diagnosi e gestione di diverse patologie, tra cui le principali malattie infettive contratte a seguito di un viaggio internazionale, e le infezioni sessualmente trasmissibili", come papillomavirus, sifilide, gonorrea, clamidia, Hiv, herpes genitale ed epatiti B e C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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