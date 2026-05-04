San Pio riorganizzazione reparto Malattie Infettive A fine giugno il nuovo Pronto Soccorso

A fine giugno sarà inaugurato il nuovo Pronto Soccorso, mentre il reparto Malattie Infettive sta attraversando una fase di riorganizzazione temporanea. La ristrutturazione del reparto infettivi è ancora in corso e si prevede che si concluda in un periodo successivo. Fino a quel momento, le attività sono gestite attraverso una riqualificazione temporanea degli spazi e delle procedure. La chiusura del cantiere è prevista entro il prossimo mese.

Tempo di lettura: 2 minuti Una nuova riorganizzazione transitoria in attesa che si chiude il cantiere per il Reparto di Malattie Infettive. Buone nuove dal San Pio di Benevento: il nuovo Pronto Soccorso sarà attivo a partire dal 30 giugno prossimo. Prossimo obbiettivo il nuovo reparto di Medicina d’urgenza. Si tratta di un deciso passo in avanti per la struttura ospedaliera di Via dell’Angelo, tanto che il primario di Malattie Infettive Angelo Solomone Megna ha sottolineato i miglioramenti di ordine logistico che la struttura conquisterà: “Libereremo l’ala nord del reparto di Medicina Interna e questo comporterà un vantaggio dell’Azienda con un numero maggiore di di posti per i trasferimenti dal Pronto soccorso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Pio, riorganizzazione reparto Malattie Infettive. A fine giugno il nuovo Pronto Soccorso Notizie correlate La guerra alle malattie infettive. Reparto ad alto biocontenimento. Sette milioni e mezzo anti contagioPAVIA Nuove prospettive per la gestione dei pazienti con infezioni ad alta complessità. Certificati anti-rimpatrio, dopo l'interdizione dei medici indagati arrivano i sostituti al reparto di Malattie infettiveL'Ausl di Ravenna ha individuato i tre sanitari che andranno a sostituire i medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci... Panoramica sull’argomento Si parla di: I ringraziamenti di una paziente del San Pio alla direttrice Morgante. ‘San Pio’: cambia collocazione Malattie Infettive. Entro fine giugno inaugura nuovo Pronto SoccorsoProsegue il piano di riorganizzazione dell’ospedale San Pio di Benevento. Questa mattina si è tenuto il simbolico taglio del nastro del reparto di Malattie Infettive, trasferito al quarto piano del ... ntr24.tv Taglio del nastro per due nuovi reparti all'ospedale San PioInaugurati al San Pio di Benevento i reparti di Neurochirurgia e di Neurologia. Il primo diretto dal dottor Giovanni Parbonetti comprende 16 posti letto. Peculiarità del nuovo reparto, la modernità ... ilmattino.it