Malagò e Maldini pronti alla rivoluzione | Italia come un club e i giovani al centro come sarà la nuova Nazionale

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia sta riorganizzando la propria struttura calcistica, adottando un modello simile a quello dei grandi club. Maldini assume un ruolo centrale nel progetto tecnico, affiancato da Leonardo. La strategia prevede una revisione delle nomine dei commissari tecnici e un potenziamento delle Nazionali giovanili. L’obiettivo è creare un sistema più solido per migliorare le prestazioni e qualificarsi ai prossimi Mondiali.

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L’Italia cambia pelle: una nuova organizzazione ispirata ai grandi club, con Maldini al centro del progetto tecnico e Leonardo al suo fianco. Dalla scelta dei CT al rilancio delle Nazionali giovanili, l'obiettivo è costruire un'Italia vincente e tornare protagonista ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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