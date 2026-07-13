Mala & Waver hanno pubblicato il brano “COSTIERA”, secondo estratto dall’EP “LUNGOMARE ITALIANO”. La canzone descrive una notte sulla costiera, con fari, salsedine e sirene in lontananza. Il testo evoca un’atmosfera di fuga sentimentale, tra desiderio e caos, con immagini di bicchieri pieni e un amore nervoso, che si svolge in un contesto di luci e suoni notturni.

C’è una notte che profuma di salsedine, fari accesi sull’asfalto, bicchieri pieni e sirene in lontananza. Una di quelle notti in cui la costiera non è soltanto un luogo da cartolina, ma diventa il teatro di una fuga sentimentale, di un amore nervoso, bellissimo e pericoloso, sospeso tra desiderio, ironia e caos. È da questo immaginario cinematografico, fatto di mare, luna piena e corse sul bagnasciuga, che prende forma “COSTIERA” (A Lovers music release Onsgang ent.), il brano di Mala & Waver che rappresenta il secondo estratto da “LUNGOMARE ITALIANO”, EP composto da sei tracce e uscito a Giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo racconta una relazione accesa, istintiva, fatta di attrazione e scontro continuo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Mala & Waver tornano con “COSTIERA”, secondo estratto dall’EP “LUNGOMARE ITALIANO”

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