Bologna Italiano può sorridere | tre big tornano in gruppo e saranno a disposizione contro il Napoli Novità dall’allenamento!

A poche ore dalla sfida contro il Napoli, sono arrivate buone notizie dall'allenamento del Bologna. Tre giocatori chiave sono tornati in gruppo e saranno disponibili per la partita. La squadra ha svolto esercizi collettivi e si prepara a affrontare l’avversario con rinforzi importanti. La presenza di questi calciatori potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore in vista della partita.

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