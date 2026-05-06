Bologna Italiano può sorridere | tre big tornano in gruppo e saranno a disposizione contro il Napoli Novità dall’allenamento!

Da calcionews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dalla sfida contro il Napoli, sono arrivate buone notizie dall'allenamento del Bologna. Tre giocatori chiave sono tornati in gruppo e saranno disponibili per la partita. La squadra ha svolto esercizi collettivi e si prepara a affrontare l’avversario con rinforzi importanti. La presenza di questi calciatori potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore in vista della partita.

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