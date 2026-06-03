Un brano musicale intitolato “LUNGOMARE ITALIANO” evidenzia un nuovo aspetto di Mala & Waver, con un focus più autentico e meno apparente. La canzone racconta di relazioni che si interrompono e di quelle che invece si conservano nei ricordi, nei messaggi lasciati e nelle chiamate ignorate. La traccia si concentra sull’emozione e sulla realtà delle connessioni umane, senza idealizzazioni. La pubblicazione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Ci sono relazioni che finiscono davvero ed altre che continuano a vivere nei ricordi, nei messaggi mai cancellati e nelle chiamate a cui si decide di non rispondere. Restano sospese come il rumore delle onde che si infrangono sulla costa durante una notte d’estate: sembrano allontanarsi, ma ritornano sempre. È da questa dimensione fatta di attrazione, distanza e nostalgia che nasce “TUTUTU”, uno dei brani più significativi di “LUNGOMARE ITALIANO”, il nuovo EP composto da sei tracce dei Mala & Waver in uscita il 5 Giugno 2026 su tutte le piattaforme di streaming, Mala & Waver mostrano in questo progetto una nuova maturità espressiva..... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Il nuovo lato di Mala & Waver: meno apparenza, più emozioni in “LUNGOMARE ITALIANO”

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